Alangon uudesta kauppakeskuksesta tuli Ruuti – Kaksi uutta liikettä avataan ensi viikolla

Lapualle Alangon alueelle valmistunut kauppakeskus on nimetty Ruudiksi. Nimi valittiin avoimessa nimikilpailussa. Kauppakeskuksessa avataan kaksi uutta liikettä ensi viikon torstaina.

Uusina liikkeinä kauppakeskuksessa aloittavat K-Supermarket ja K-Rauta.

Uusien kauppojen tulo Lapualle yhdessä muiden liiketiloihin tulevien vuokralaisten kanssa parantaa koko seutukunnan vähittäiskauppatarjontaa.

– On hienoa, että pääsemme viettämään avajaisia pitkän prosessin jälkeen. Haluan kiittää Lapuan kaupunkia hyvästä yhteistyöstä, K-ryhmän Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen sanoo tiedotteessa.

K-Supermarketin ja K-Raudan ovet avautuvat torstaina 15. helmikuuta kello 10.00.

Ensimmäisenä uudessa kauppakeskuksessa ovensa avasi Tokmanni viime marraskuussa.

Kauppakeskuksen rakennuttamisesta on vastannut Wasa Group Oy.

Yhtiö on hakenut hiljattain rakennuslupaa myös kauppakeskuksen toisen vaiheen rakennustöille. Rakennuslupaa on haettu noin 2 300 neliön kokoista uudisrakennusta varten. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian.