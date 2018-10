Alajärven hallintojohtajan virkaan 18 hakijaa

Know How -messut ovat menneisyyttä, tilalle Edu Job -messut

Pohjanmaalla messuja järjestävä Pohjanmaan Expo on uudistanut tarjontaansa. Se järjestää helmikuussa nuorille, opiskelijoille ja myös aikuisille tarkoitetut Edu Job -messut Vaasassa. Ne korvaavat aikaisemmat Know How -messut, joka oli yhtiön tarjonnassa monta vuotta.