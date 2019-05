Äidiltä peritään monenlaisia asioita: osa hyviä, osa ikäviä piirteitä – " Sama temperamentti, paitsi itse lepyn nopeammin"

Toimitus kysyi äitienpäivän kunniaksi, millaisia tapoja tai piirteitä lukijat ovat perineet äidiltään.

Vastaukset vaihtelivat temperamentista käsitöiden tekemiseen.

Näin lukijat vastasivat:

– Huumorintajun.

JP, Rovaniemi

– Laiskottelun.

Huh, Turku

– Perin äidiltäni intohimon käsillä tekemiseen, ompelen, virkkaan ja neulon.

Heli, Lahti

– Teet mitä teet, niin tee se kunnolla, koska kukaan ei kysy kauanko siihen meni aikaa, vaan kuka on sen tehnyt.

Äiti ja momma itsekin, Laihia

– Nuukuuden.

Kaakko, Laihia

– Masennuksen, huonon itsetunnon, ruman ulkonäön, tyhmyyden.

Erkki, Seinäjoki

– Parrankasvun.

Humppa, Lievestuore

– En ole kuulemma perinyt nenääkään äidiltä, mutta puheenlahjat on tullut perittyä. Ei voi kuulemma erehtyä jos ei näe, mutta kuulee, että äiti ja tytär ovat samassa paikassa!

AnuK, Ähtäri

– Erittäin hyvän huumorintajun!

Savusauna, Kauhajoki

– 1) Aikatauluista kiinni pitämisen. En ole koskaan mistään myöhässä. Äitikään ei ollut.

2) Mallin siihen, että ihmisen pitää kantaa huolta myös lähiyhteisöstä. Osallistuminen erilaisten yhdistysten toimintaan ei ole koskaan itseltä pois vaan päinvastoin, se tuo sisältöä elämään.

3) Ikuisen huolehtimisen. Aina on lähipiirissä joku, josta pitää kantaa huolta.

Äiteen tytär, Seinäjoki

– Äidiltäni "perin" innostuksen kirjojen lukemiseen ja tylppäsormet, joita nuorena häpesin.

61100, Peräseinäjoki

– Sama temperamentti, paitsi itse lepyn nopeammin. Musikaalisuus tulee myös sieltä suunnalta, olen myös enemmän mutsin näköinen.

Jonekki, Vantaa

– Äänen kuuluvuus, temperamenttisuus, sosiaalisuus, jääräpäisyys.

Julia, Ilmajoki

– Asioiden murehtimisen etukäteen.

Juhpo, Vaasa

– Hyvä tempperamentti. Hyvät kädentaidot, kuten kutominen, virkkaaminen, nyplääminen ja merkkaaminen. Kotitaloustyöt ym.

Sari, Vöyri

– Sisukas, tarmokas.

Energinen, Kurikka

– Äitini oli tarkka siivoamisen kanssa. Isäni totesi äidin jo kuoltua, että sä oot kuin äitees: se teki nuorempana samoin. Siivosin hammastikulla ja rätillä 1970-luvun televisiota. Yksi piirre, joka on auttanut selvästikin omassa elämän aallokossa, on periksiantamattomuus. Eteenpäin mennään vaikka vaikeaa on.

Se nuorempi likka, Seinäjoki

– Kiinnostuksen puutarhaan ja sen, että olemme ajoissa siellä missä on sovittu.

Puutarhatonttu, Vaasa

– Käsitöiden teon.

Nipa, Lappajärvi

– Sulkeutuneisuuden. On helpompi jättää asioita kertomatta ja aikuistuessani olen ymmärtänyt, että se on äidiltä omaksuttu tapa.

Elisa, Seinäjoki