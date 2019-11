Ähtärin valtuustossa kiitettiin Pihlajalinna-yhteistyön talousantia, mutta toiminnasta tuli moitteitakin

ÄHTÄRI

Ähtärin kaupunginvaltuusto hyväksyi periaateratkaisuna yhteisyritys Kuusiolinna Terveys Oy:n osakekaupan sekä siihen liittyvät asiakirjat.

Heli Hokkasella (sd.) ei ollut sanottavaa osakekauppaa vastaan, mutta muuten hän kertasi, että "ihan surutta ei ole mennyt se aika, joka Kuussoten kanssa töitä on tehty".

– Sikäli on hyvä tilanne, että nyt on putsattu pöytä isommista ongelmista, jotka ovat hiertäneet jo pidemmän aikaa. Iso toivomus on, että kun Pihlajalinna myy osakkeet Mehiläiselle, toiminta saisi muutenkin toisenlaisen ryhdin.

Hokkanen tiedusteli myös, milloin Ähtärin kaupunki saa osakekaupasta sille tulevat rahat.

Hallintojohtaja Seppo Karjalan mukaan kunnat päättävät osakekaupasta näinä päivinä, ja Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän on ollut tarkoitus käsitellä asiaa keskiviikkona.

– Toivottavasti tämän vuoden puolella, hän arvioi myyntitulojen saantiajankohtaa.

Helena Hautakangas (sd.) kysyi, vaikuttaako osakekauppa jollakin tavalla asiakasmaksuihin.

Karjala totesi, että valtiovalta säätelee asiakasmaksukäytäntöjä.

– Määräykset tulevat siis siltä puolelta, eikä omistuspohjan laajeneminen johonkin suuntaan vaikuta asiakasmaksujen määräytymiseen.

Hannu Riihimäki (kesk.) summasi, että Kuusiolinna Terveydellä – osakkaina Alavus, Kuortane ja Ähtäri – on meneillään nyt neljäs toimintavuosi, ja Soinin kunta tuli toimintaan mukaan vuoden 2017 alusta.

Jos taloudellisesti onkin onnistuttu hyvin, niin toiminnallisesti on hänen mukaansa esiin noussut moniakin puutteita ja laiminlyöntejä, joita on pyritty ratkaisemaan neuvottelemalla eri osapuolten kanssa.

– Erityistä huolta on aiheuttanut toimintakulttuuri: asiat ja muutokset on saatettu tiedoksi, eikä niistä ole neuvoteltu, kuten palvelusopimuksen mukaan kuuluisi toimia.

Valtuusto totesi kaupungin tammi-elokuun osavuosikatsauksen, joka osoittaa miinusta vajaat 1,65 miljoonaa euroa.

Talousjohtaja Arja Väliahon mukaan lokakuun lopun tilanteen mukaan alijäämä on vähentynyt, mutta sitä on silti yhä noin 1,2 miljoonaa euroa.

– Ellei loppuvuoden aikana ilmene mitään yllättävää, koko vuoden miinusluvuksi on muodostumassa noin 950 000 euroa.