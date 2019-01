Ähtärin eläintarhan intendentti Mauno Seppäkoski jää eläkkeelle – uusi intendentti on jo valittu

Ähtärin eläintarhan pitkäaikainen intendentti Mauno Seppäkoski jää eläkkeelle helmikuun alusta alkaen.

Hän aloitti eläinpuiston vastaavana eläintenhoitajana vuonna 1978. Intendenttinä Seppäkoski on toiminut vuodesta 1998.

Ähtärin eläintarhan uutena intendenttinä aloittaa eläinlääkäri Heini Niinimäki, joka uudesta tehtävästään huolimatta jatkaa myös eläintarhan eläinlääkärinä. Niinimäen vastuulla on alusta alkaen ollut myös pandojen hyvinvoinnista huolehtiminen.

Vastuualue siis laajenee.

– Yksi tärkeä johdettavakseni tuleva osa-alue on ympäristökasvatus, johon olen onneksi saanut hyvän tekijän. Uutta opeteltavaa on todella paljon, mutta onneksi Mauno on luvannut jatkossakin vastata puheluihin ja olla tukena tässä alkuvaiheessa. Ähtäri Zoo on erinomainen paikka opiskella ja tutkia niin eläimiä kuin luontoakin, Niinimäki kommentoi.