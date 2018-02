Ahtaat kadut vievät vuoropysäköintiin Seinäjoen keskustassa

Seinäjoen keskustan ahtaimmilla kaduilla tulee voimaan vuoropysäköinti.

Vuoropysäköinti aloitetaan Marttilan kaupunginosassa, ja se koskee Marttilantien Kalevankadun ja Kauppakadun välistä osuutta. Myös Pellervonkadulla toteutuu jatkossa vuoropysäköinti. Pellervonkadun varrella sijaitsevat muun muassa Taidekoulu Oiva sekä Yleisradion Seinäjoen toimipiste.

Vuoropysäköinti astuu voimaan myös Upan kaupunginosassa Kuulankadulla, Ilmarisenkadulla ja Klemetinkadulla.

Vuoropysäköinnissä pysäköintioikeus vaihtelee katujen eri puolella kuukauden parittomina ja parillisina päivinä. Pysäköintioikeus osoitetaan liikennemerkillä, jossa on joko yksi tai kaksi valkoista tolppaa. Mikäli tolppia on yksi, on pysäköinti kielletty parittomana päivänä. Jos taas tolppia on kaksi, ei autoaan saa pistää kadun varteen parillisina päivinä. Pysäköintikielto on voimassa tarkoitetusta päivästä aamukahdeksasta seuraavan päivän aamukahdeksaan.

Syynä vuoropysäköinnin aloittamiseen on katujen ahtaus, joka vaikeuttaa teiden auraamista ja kunnossapitoa sekä muun muassa huoltoajoneuvojen liikkumista ja kääntymistä talojen pihoihin. Tähän saakka kaduille on voinut pysäköidä molemmin puolin.

Muutos katujen pysäköinnissä on pysyvä.