ABB-yhtymän vuoden kolmannen kvartaalin tulos: Liikevaihto kasvoi kolme prosenttia

Vaikenevat taiteilijat

Käsittämätöntä on, että Victor Burginin taideteorian loppua käsittelevä teksti on kirjoitettu jo 1980-luvulla. Ajatus taideteoksesta tyhjänä alustana – kirjoittamattomana ”tarinana” – on outo ajatus yhä tänä päivänä. Vasta viime aikoina erilaiset metakertomukset ovat ilmestyneet taideteosten oheen sumentamaan katsojan taidekokemusta. Ja kiihtyvällä vauhdilla on kuvataidetta ryhdytty lähestymään ”outojen” oheistoimintojen kautta. Lue lisää