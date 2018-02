20 000 vapaaehtoisen joukko lähtee liikkeelle – tuotto Suomeen, Somaliaan ja Etelä-Sudaniin

Yhteisvastuukeräyksen tarkoituksena on tänä vuonna torjua köyhyyttä ja nälkää. Evankelis-luterilaisen kirkon vuosittain suurkeräys käynnistyy sunnuntaina 4.2.

Lapuan tuomiokirkossa on sunnuntaina messu sen jälkeen lounas seurakuntatalolla Yhteisvastuun hyväksi.

Keräyspäällikkönä on diakoniatyöntekijä Elina Kosola. Keräyslupa on voimassa elokuulle asti, mutta aktiivisin keräyskausi ajoittui helmi-huhtikuulle, jolloin jopa 150 vapaaehtoista listakerääjää kiertää ovelta ovelle. Yksi heistä on Ritva Vilpakka, joka on vuodesta 2005 toiminut kerääjänä Ilkan ja Katteluksen asuntoalueilla.

– Keräys on monille jo tuttu ja ihmiset mielellään osallistuvat ja osaavat odottaa kerääjää. Keräyksen ohella jutellaan kuulumiset, sanoo Vilpakka, jolle auttaminen ja hyvän tekeminen ovat itsestään selvä asia.

Myös 15-vuotias Eero Hjelt sanoo auttavansa mielellään. Hän on maaliskuussa kauppojen edustalla keräämässä muiden isosten kanssa. Yhteisvastuukeräykseen osallistuminen kuuluu heidän isoskoulutukseen ja Eero tekee sen mielellään.

– Keräys on tuttu entuudestaan ja mielelläni olen kerääjänä ja sillä tavalla auttamassa, hän sanoo.

Yhteisvastuukeräykseen osallistuvat kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat ja joka kevät yli 20 000 vapaaehtoista lähtee keräyslistojen ja -lippaiden kanssa liikkeelle.

– 60 prosenttia tuotosta menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä mm. Etelä-Sudaniin ja Somaliaan, jossa miljoonia ihmisiä näkee nälkää. Keräysvaroista 40 % käytetään ihmisten auttamiseen Suomessa ja omassa seurakunnassa, sanoo keräyspäällikkö Elina Kosola Lapuan tuomiokirkkoseurakunnasta.

Suomessa on miljoona ihmistä, jotka elävät köyhyys- ja syrjäytymisriskissä. Myös Lapualla on paljon vaikeassa tilanteessa olevia, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt työttömyyden, velkaantumisen tai sairauden vuoksi.

– Monille avun hakeminen on todella vaikeaa. Jokainen haluaa itse pärjätä ja apua haetaan vain äärimmäisessä hädässä, sanoo Elina Kosola.

– Keräyksen ansiosta voimme Lapualla auttaa niitä, jotka kipeästi apua tarvitsevat, sanoo Kosola ja iloitsee siitä, miten suuri joukko ihmisiä on tänäkin vuonna ilmoittautunut kerääjiksi ja haluavat olla mukana auttamassa. Yhteisvastuukeräystä sanotaankin hyvällä syyllä lähimmäisenrakkauden kansanliikkeeksi.