Öjbergetillä korjaustyöt edistyneet, rinteet saatetaan avata keskiviikkoiltana

Öjbergetillä on saatu vetolaite poistettua rullaston välistä. Myös hissivaijeri on saatu paikalleen. Tiistai-illan aikana käydään muut rullastot lävitse ja tarkistetaan, että kaikki on kunnossa.

Keskiviikkona tarkistetaan, että vaijeri ei ole vaurioitunut. Tarkistustyö on tehtävä valoisaan aikaan, jotta ollaan riittävän varmoja, että se on täysin kunnossa ja turvallinen.

Öjberget on tänään suljettu. Liikuntatoimi on luvannut ilmoittaa keskiviikkona, mikäli rinteet saadaan keskiviikkoiltana auki.