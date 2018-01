Ähtärin eläinpuisto sai uuden toimitusjohtajan – Työskenteli aiemmin ”joulupukin hotellin” johdossa

Ähtärin eläinpuiston uusi toimitusjohtaja on valittu.

Eläinpuiston uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin helsinkiläislähtöinen restonomi Jonna Pietilä, 41. Tällä hetkellä hän työskentelee Saariselällä Santa’s Hotel Tunturin hotellinjohtajana.

Pietilä aloittaa toimitusjohtajana 1.2. alkaen. Hän muuttaa Ähtäriin tammikuun lopulla.

– Pandat ehtivät muuttaa Ähtäriin vähän ennen minua ja pandojen tulon myötä kehitämme Ähtärin matkailutuotetta edelleen, Pietilä kertoo tiedotteessa.

Pietilä toimii myös Hotelli Mesikämmen Oy:n ja Snow Panda Resort Ähtäri Zoo Oy:n toimitusjohtajana.

Eläinpuiston uuden toimitusjohtajan valinta tuli ajankohtaiseksi, kun Juhani Haapaniemi irtisanoutui yllättäen tehtävästään viime lokakuussa.

– Olen ollut mukana kehittämässä Ähtärin eläinpuistoa ja Zoo Resortin matkailua yli viisi vuotta. Kaikella on aikansa ja uskon, että matkailualueen kehittyminen on hyvissä ja osaavissa käsissä. On aika uusien haasteiden, Haapaniemi tiedotti lokakuussa.

Mikko Savola kommentoi toimitukselle Haapaniemen tiedotteen jälkeen lokakuussa, että toimitusjohtajan irtisanoutuminen tapahtui hyvässä yhteisymmärryksessä. Savolan mukaan taustalla ei ollut "suurempia erimielisyyksiä".

– Ihan normaalia keskustelua on käyty, mitä toimitusjohtajan ja hallituksen välillä käydään. Tämä on hyvässä yhteisymmärryksessä hoidettu asia, Savola kertoi toimitukselle.

Väliaikaisena toimitusjohtajana on tähän saakka toiminut hallituksen varapuheenjohtaja Kari Vainio.

Ähtärin eläinpuisto oy:n toimitusjohtajan tehtävää haki määräaikaan mennessä 29 henkilöä. Lisäksi 42 henkilöä kontaktoitiin suorahaulla.

Muokattu 3.1.2018 klo 12.23 ja klo 13.15: Lisätty tietoja toimitusjohtajahausta ja vaihdettu uusi kuva.