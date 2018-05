Zombiejännäri on iskussa – 28 päivää myöhemmin selviytyneet etsivät turvapaikkaa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Marja pieni!

***

Viime viikolla Liisamaija Laaksonen kärsi riipaisevasti kirjoittamassaan sairaaladraamassa Lumikit. Eija-Elina Bergholmin elokuvassa hän riutuu huomattavasti hiljaisemmalla tulella, mutta rooli on parasta koko elokuvassa. Marja on kolmekymppinen pankin konttoristi, joka on hylännyt saviset juurensa ja pintaliitää kaupungissa. Käsikirjoituksessa 1970-luvun tiedostava meininki kohtaa Suomi-melodraamaan pitkät perinteet. (Suomi 1973)

Yle Teema & Fem tiistai 8.5. klo 21.55

The Bling Ring

***

Sofia Coppola on koko uransa tehnyt draamoja ihmisistä, joilta arki on aina jotenkin hukassa, jotka elävät ikään kuin elämän pinnalla. Tositarina kalifornialaisista teineistä sopii täydellisesti niiden jatkoksi. Nämä murtautuivat Hollywoodin kauniiden ja rikkaiden koteihin leikkimään luksuselämää. Krääsätaivaissa liihottavat muun muassa Israel Broussard, Katie Chang ja Harry Pottereista tuttu Emma Watson. (USA/Britannia 2013)

Hero tiistai 8.5. klo 21.00

28 päivää myöhemmin

****

Yli katkeamispisteen venytetyn The Walking Deadin ja sen monien kehnojen jäljitelmien jälkeen zombijännärit ovat alkaneet tuoksahtaa...no, tunkkaiselta. Danny Boylen tiukka katastrofitarina on kuitenkin yhä iskussa. Cillian Murphy on pyörälähetti Jim, joka herää lontoolaisessa sairaalassa täysin muuttuneeseen maailmaan. Liikkeellä on eläviä kuolleita, jotka eivät hortoilekaan perinteiseen tyyliin – konttausvauhtia. (Britannia 2002)

Fox tiistai 8.5. klo 1.30