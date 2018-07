Ystävykset Emma ja Maggie säheltävät kepeästi – Katsoja pääsee karkuun arkea

Playing House ****

Nykyisinä säpäköinä aikoina pitää ehtiä paljon, mutta vuorokaudessa ei ole yhtään enempää tunteja kuin esihistoriallisina aikoinakaan. Yksi ratkaisu ovat sarjat, joiden jaksot ovat vain parikymmentä minuuttia pitkiä. Toinen osa ratkaisua on, että ne tulevat kaikki peräkkäin. Kaiken voi katsoa tehokkaasti kerralla. Kolmas osa ratkaisua ovat videopalvelut, joista ohjelmia voi katsoa silloin kun omassa aikataulussa on tyhjä tila.

Playing House kertoo kimppakämpässä asuvista Emmasta (Jessica St. Clair) ja Maggiesta (Lennon Parham) sekä Maggien Charlotte-vauvasta (Tatum Conte).

Vauhdilla etenevä kepeä draamakomedia on pääosanäyttelijöidensä käsikirjoittama. Se pitää otteessaan ja naisten tempauksia on hauska katsoa, vaikka todellisuuden kanssa niillä on yhtä vähän tekemistä kuin Charloten käyttäytymisellä. Hän on kuin vauvakuumeisen miehen tai naisen vaaleanpunainen haave lapsesta. Joitain poikkeuksia on, kuten silloin kun Charlotte kakkaa kylvyssä. Katsojia ei toki järkytetä näyttämällä siivoa! Pako arjesta onnistuu hyvin Emman ja Maggien elämää katsoessa.

Päivällä televisiossa nähdään sarjan toisen tuotantokauden kaikki kahdeksan jaksoa peräkkäin. Tänään illalla tulee uusintana kaksi ensimmäistä jaksoa. Loput osat tulevat kahden jakson kokonaisuuksissa tällä viikolla tiistaina, keskiviikkona ja torstaina.

TV2 maanantai 30.7. klo 12.00.