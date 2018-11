Yhden naisen performanssi – hän keikkaili Suomessa vain yhden kerran

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Grace Jones: Bloodlight and Bami

**** Grace Jones konsertoi Suomessa kuusikymppisenä, kesän 2009 Flow-festivaaleilla. Huima yhden naisen performanssi jäi verkkokalvoille pyörimään hulavanteineen. Keikan runkona toimi omaelämäkerrallinen albumi Hurricane, jota Sophie Fiennesin dokumentissa valmistellaan. Elämää suurempi Grace nähdään siinä lavoilla, elämän kokoinen studiossa ja kotiväen kanssa Jamaikalla. Ensiesitys. (Britannia 2018)

Yle Teema & Fem perjantai 30.11. klo 22.38

The Square

*** Ruben Östlund on peto kuvaamaan pohjoismaista poliittista korrektiutta. Cannes-palkitussa satiirissa se kutkuttelee ikimuistoisesti kohtauksessa, jossa performanssitaiteilija käy villeillä kierroksilla juhlaillallisilla. Muu elokuva on summittaisempaa tulitusta taidepulinan suuntaan. Claes Bang hikoilee kyllä ansiokkaasti kuraattorina, jonka kriisiä kännykän varkaus jouduttaa. Mukana on myös Elizabeth Moss. Ensiesitys. (Ruotsi 2017)

Yle Teema & Fem perjantai 30.11. klo 20.06

Fracture – murtumaton

*** Kyllä insinööri osaa – murhatkin. Niin ainakin ajattelee insinööri Ted, joka istuu syytettynä vaimonsa surmasta. Hän on kuitenkin rakentanut itselleen tiukan puolustusmuurin, jota nuori syyttäjä Willy joutuu takomaan kädet vereslihalla. Ryan Gosling puristaakin vakuuttavaa tuskaa rehvakkaan juristin hahmoon. Sen sijaan Antony Hopkins rakentaa ylimielisen murhamiehen hahmon vanhojen menestysrooliensa palasista. (USA 2007)

Nelonen perjantai 30.11. klo 22.00