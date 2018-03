Yhdeksän miestä taistelee merellä kuin Bountystä oman onnensa nojaan jätetyt vuonna 1789

Kapina

Puinen vene kelluu häikäisevän sinisellä merellä kuin unelma. Kuva on kaunis, mutta täysi painajainen: helle piinaa, vettä täytyy säännöstellä, eikä matka taitu, kun purjeet eivät saa tuulta.

Sade ja tuuli ovat pienempiä ongelmia.

Veneen kyydissä on yhdeksän brittimiestä. He ovat ahtautuneet vapaaehtoisesti ison pelastusveneen kokoiseen alukseen purjehtiakseen 6?500 kilometriä. Haastetta lisää, että heillä on käytössään 1700-luvun välineet, ja muonavarastossa on lähinnä vain laivakorppuja.

Luvassa on tavanomainen näin selviämme vaativissa oloissa -seikkailu.

Tositelevisiosarjassa halutaan selvittää, pystyvätkö nykymiehet samaan kuin HMS Bountyltä kapinan jälkeen Tyynellemerelle jätetyt miehet ja kapteeni William Bligh vuonna 1789.

Bligh ja 18 hänen tukijaansa laitettiin 28.4.1789 kuusimetriseen veneeseen lähellä Tofuan saarta. He saivat mukaansa suunnistusvälineet ja viiden päivän muonat. Miehet saapuivat Timorin saarelle 14.6. Se oli ihme.

Bountyn kapinasta on tehty ainakin kolme elokuvaa.

Turvaveneen toimien näyttäminen on rehellistä

Erityisesti pidin siitä, että muutaman kilometrin päässä olevan turvaveneen toimintaa näytettiin avoimesti. Rehellisyys aputoimista ei vähennä kokeen arvoa, vaan jättää katsojalle olon, että häntä ei huijata.

On oikein näyttää, että osallistujat saavat tarvitessaan apua, kuten esimerkiksi sarjan viimeisessä jaksossa tapahtuu.

Kapina-sarjassa kapteenina on Ant Middleton.

Nälkä, jano ja ärtymys piinaavat miehiä. Suurin osa kykenee sujuvasti yhteistyöhön, mutta eivät kaikki.

Pienessä veneessä ei ole minkäänlaista yksityisyyttä – eikä wc:tä.

TV2 sunnuntai 25.3. klo 21.00