Weekend Festival saa somessa kipakoita kommentteja, poliisi ei tunnista ongelmia

HELSINKI

Helsingin Hietaniemessä järjestettävä Weekend Festivalin porttien aukeaminen viivästyi perjantaina kolmella tunnilla, ja ruuhkassa odottaneet festivaalivieraat kävivät kuumana sosiaalisessa mediassa.

Festivaalin Facebook-sivulla on käyty kiivasta keskustelua rynnäköinnistä, tappeluista ja pullojen heittelemisestä. Paikalla oleva poliisi on kuullut kipakoista kommenteista, muttei ole havainnut kuvailtuja ongelmia.

– Yleinen järjestys ja turvallisuus on sillä tasolla, millä sen pitää olla, komisario Henri Helminen kertoo STT:lle alkuillasta.

Poliisin mukaan sosiaalisen median myllytys ja kohujen paisuttelu on nykyään yleisilmiö massatapahtumissa.

– Täällä nuoriso juhlii, musiikki pauhaa, on hyvä sää ja kaikki hyvin poliisin näkökulmasta, komisario Helminen sanoo.

Jokaiselle kolmelle päivälle odotetaan järjestäjien mukaan noin 25 000 kävijää.

Festivaalin pääesiintyjiä ovat muun muassa David Guetta, Martin Garrix ja The Prodigy. Artistien esiintymisaikoja on myöhäistetty tai lyhennetty. Pienempien artistien keikkoja on siirretty toisille päiville tai peruttu.

Aukaisu viivästyi kolme tuntia

Viivästymisen syynä oli festivaalin tiedottaja Tomi Lindblomin mukaan alueen rakentamisen aikataulujen pettäminen. Lindblomin mukaan järjestäjä on pyrkinyt tiedottamaan tilanteesta Facebookissa.

– Suurelle ihmismassalle ei voi oikein huutamalla mitään tiedottaa, Lindblom sanoo.

Facebookissa festivaali tiedotti porttien aukeavan hieman myöhässä. Lopulta festivaaliporttien aukaisu viivästyi kolmella tunnilla. Festivaalivieraat pääsivät järjestäjän mukaan sisään neljältä iltapäivällä.

Tiedottajan mukaan ongelmallista oli, ettei viivästymisen kestoa tiedetty.

Facebook-sivuilla kertojat ovat sanoneet, että heidän kommenttejaan on poistettu.

– Sitä en tiedä, kun en Facebookista vastaa. Ainakaan minulta ei ole tullut minkäänlaista käskyä tai pyyntöä tehdä yhtään mitään, Lindblom kertoo.

Ongelmia myös männävuosina

Festivaalin tiedottaja kutsuu tapahtunutta sekasotkuksi. Porttien avaaminen viivästyi yleisön turvallisuuden vuoksi. Alueella oli lava- ja katsomorakenteiden rakentamisen jäljiltä työkoneita, jotka haluttiin siirtää. Festivaalialuetta rakennettiin parin viikon ajan.

Vieraat ovat kertoneet järjestelyongelmista myös männävuosina.

– Aiempien vuosien niin kutsutut ongelmat ovat olleet nykyisen some-viestinnän aikaansaamia pikkukohuja, Lindblom sanoo.

Tiedottajan mukaan festivaalin edellisvuotiset ongelmat johtuivat rankkasateista.

STT

