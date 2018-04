Vuosikymmenen cooleimmat kasvot Steve McQueen ja Faye Dunaway kehittävät eroottiset vipinät

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Wanted

Harry Potter -kirjat ja elokuvat vastaavat lapsuuden haaveisiin, joissa itselle kuuluisi toisenlainen elämä – jännempi ja hohdokkaampi. Timur Bekmambetovin toimintajännäri tyrkyttää samaa vähän isommille. Kirjanpitäjä James McAvoy tempaistaan paperinhajuisesta arjesta toteuttamaan kutsumustaan salamurhaajajärjestön perillisenä. Matrixmaisiin tuiskeisiin johdattavat Angelina Jolie ja Morgan Freeman. (USA/Saksa 2008)

TV5 torstai 12.4. klo 21.00

Cold in July

Vapaan amerikkalaisen asepolitiikan seuraukset johtavat väkivallan kierteeseen Jim Micklen ohjaamassa jännitysdraamassa. Dexteristä ja Mullan alla -sarjasta tuttu Michael C. Hall on perheenisä, joka ampuu paniikissa kotiinsa murtautuneen, aseistautuneen ryöstäjän. Tapaus tulkitaan itsepuolustukseksi, mitä ryöstäjän isä ei sulata. Sam Shepard ehti vanhoilla päivillään tehdä vakuuttavasti paatuneen fanaatikon roolin. (USA 2014)

Frii torstai 12.4. klo 21.00

Thomas Crownin tapaus

Norman Jewisonin romanttinen ryöstöjännäri hyydähtää tarinan puolesta yhtenään, mutta tyyliseikat ovat viimeisen päälle. Pilkotut kuva-alat ja ikivihreä Windmills of Your Mind luovat ylellisen tunnelman jo alussa. Juoni on miljonäärivarkaan ja sinnikkään vakuutustutkijan pintaliitoa. Vuosikymmenen cooleimmat kasvot Steve McQueen ja Faye Dunaway kehittävät eroottiset vipinät pelkästään shakkilaudan ääressä. (USA 1968)

Yle Teema & Fem klo torstai 12.4. 21.00