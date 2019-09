Viihteen moniosaaja Jukka Virtanen on kuollut

Ongelma nimeltä Roman Polanski

Roman Polanskin uusi elokuva on nimeltään Upseeri ja vakooja. Se on draama historiallisesta oikeusmurhasta, Dreyfusin tapauksesta. Pääosassa upseeri Georges Picquartina on The Artist -elokuvasta Oscarin voittanut Jean Dujardin. Lue lisää