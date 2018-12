Viiden Emma-ehdokkaan metallibändi tekee Provinssissa teemakeikan ja tuo lavalle erikoisvieraan

Suomen suosituimpiin metallibändeihin lukeutuva Amorphis tekee ensi kesänä Provinssissa erikoiskonsertin. Festivaaleilla nähdään normaalia pidempi Queen of Time -teemakonsertti, jossa yhtye esittää livenä tuoreen Queen of Time -albuminsa kokonaisuudessaan. Erikoisvieraana lavalle nousee The Gatheringin vokalistina tunnettu Anneke Van Giersbergen.

Provinssissa maailman ensi-illan saava Queen of Time -konsertti on festivaalin jälkeen mahdollista kokea Suomessa ainoastaan myöhemmin samana viikonloppuna Tuska-festivaaleilla. Amorphiksen keväällä julkaistu Queen of Time nousi suoraan Suomen virallisen listan ykköseksi ja toi bändille viisi Emma-ehdokkuutta.

Myös Provinssiin saapuvien ulkomaisten bändien lista kasvaa. Vuosien tauon jälkeen Suomessa nähtävä Converge (US) tunnetaan teknisen mathcoren pioneerina ja hardcoren uudistajana.

Lisäksi nähdään melodista ja progressiivista rockia soittava Haken (UK) ja proge-vaikutteisen djent-metallin kärkinimi TesseracT (UK), joka julkaisi aikaisemmin tänä vuonna neljännen albuminsa Sonder.

Festivaali teki ensimmäiset artistijulkistuksensa viime viikolla. Provinssissa nähdään muun muassa Limp Bizkit (US), The Prodigy (UK), Cypress Hill (US), Bring Me The Horizon (UK), Flogging Molly (US), Lamb of God (US), Converge (US), Cult of Luna (SE). Lisää artistijulkistuksia on luvassa myöhemmin.