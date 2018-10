Varsovan puolanjuutalaisten historian museon suunnitellut arkkitehti Rainer Mahlamäki palkittiin 30 000 eurolla

Jenny ja Antti Wihurin rahasto palkitsi tiistai-iltana ilmajokelaislähtöisen arkkitehti Rainer Mahlamäen . Palkinnon arvo on 30 000 euroa.

Rainer Mahlamäki (s. 1956) on arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n perustajaosakas. Hän valmistui arkkitehdiksi vuonna 1987 Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Hän on ollut Oulun yliopiston arkkitehtuurin professori vuodesta 1997. Rakennustaiteen museon hallituksen puheenjohtajana Mahlamäki toimi vuosina 2002–2006 ja Suomen arkkitehtiliiton puheenjohtajana 2007–2011.

Mahlamäki on toiminut monissa kansainvälisten arkkitehtikilpailujen tuomaristoissa ja saanut kymmeniä palkintoja arkkitehtikilpailuissa Suomessa ja ulkomailla.

Rakennustaiteen Suomi-palkinnolla hänet palkittiin vuonna 1996 ja taiteen Suomi-palkinnolla vuonna 2008.

Vuonna 2017 Mahlamäki sai pohjoismaisille taiteilijoille myönnettävän Ruotsin kuningashuoneen Prins Eugen -mitalin ja Kultaisen Helsinki-mitalin vuonna 2018.

Mahlamäen töitä on julkaistu alan tärkeimmissä kansainvälisissä julkaisuissa. Mahlamäen töitä on myös ollut ehdolla kansainvälisissä katselmuksissa kuten Mies van der Rohe Award -kilpailussa. Hänellä on ollut yksityisnäyttelyitä Suomen arkkitehtuurimuseossa sekä töitä esillä muun muassa Milanon Triennalessa ja Venetsian Biennalessa.

Mahlamäki on suunnitellut muun muassa Varsovan puolanjuutalaisten historian museon, mikä voitti vuonna 2014 ensimmäistä kertaa jaetun Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon.

Mahlamäen muita tunnettuja suunnittelutöitä ovat Suomen metsämuseo Lusto, Kaustisen Kansantaiteenkeskus ja Suomen luontokeskus Haltia.