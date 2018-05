Valheiden ketju vie 12-vuotiasta Sonjaa kesälomalla vuokramökillä

Veljeni Leirikunkku

***

12-vuotiaasta Sonjasta (Mira Nilsson Mitchell) oma perhe alkaa tuntua nololta, etenkin isoveli Harry. 15-vuotias Harry (Max Voboda) ei ole niin kuin useimmat samanikäiset pojat, hän on autistinen.

Ruotsin television SVT:n kymmenosaisessa sarjassa seurataan Sonjan kesää maalla. Tunnelma on retro: perheen vuokramökki on pieni, kylällä on alkeellinen kioski ja kapeita teitä ajaa autoja harvakseltaan.

Tunnelma on kuin vuosikymmeniä sitten suomalaisilla mökkipaikkakunnilla. Entistä aikaa ei kuitenkaan eletä, sen kertoo perheen auto ja äidin lenkkivarusteet.

Kioskissa on töissä 15-vuotias Fanny (Liv Lemoyte), joka puhuu kylällä olevasta vajakkileiristä. Juuri sinne Harry on menossa. Sonjan suusta lipsahtaa valhe, että isoveli on kiertueella Saksassa koko kesän.

Kesäpäivien kuluessa Sonjan valheiden ketju pitenee ja sakenee. Miten käy, jos kaikki paljastuu?

Sonjan tuntemuksia ja hapuilua kuvataan luontevasti ja pienin elein.

Ymmärtävästi kuvataan myös kaikkia muita perheenjäseniä.

Isän (Shanti Roney) on vaikea päästää irti Harrysta. Ensimmäisessä jaksossa hän ei pysty jättämään poikaansa leirille, vaikka lapsella näyttää olevan hauskaa.

Pikkusisko Siri (Lily Wahlsteen) seikkailee naapurimökin lasten kanssa. Äiti (Tova Magnusson) lenkkeilee.

Arkisesta elämästä kudotaan toimivaa tarinaa.

Yle Teema & Fem perjantai 5.5. klo 11.30