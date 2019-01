Vaasan kaupunginteatteri Erik Kiviniemi jää eläkkeelle elokuun alussa: ”On aika heittää viestikapula nuoremmalle”

Vaasan kaupunginteatterin johtaja Erik Kiviniemi jää eläkkeelle elokuun alussa.

Teatterin lähettämässä tiedotteessa todetaan, että Kiviniemi on ilmoittanut eläkkeellejäämisaikeistaan kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle joulukuussa 2018. Lautakunta päättää jatkotoimista ja uuden teatterinjohtajan hakuprosessista.

Erik Kiviniemi on johtanut Vaasan kaupunginteatteria kymmenen vuotta, syksystä 2009 lähtien.

– Täytän syksyllä 64 vuotta. On aika heittää viestikapula nuoremmalle, Kiviniemi sanoo tiedotteessa.

– Kuluneet kymmenen vuotta Vaasan kaupunginteatterissa ovat olleet hienoa aikaa. Olen onnellinen, että olen saanut olla mukana teatterin kehittämisessä. On aina vaikea tietää, mikä olisi hyvä ajankohta lähteä. On ajateltava talon parasta. Ohjelmisto on nyt suunniteltu kevääseen 2020 saakka, ja se antaa seuraajalle hyvän mahdollisuuden ottaa haaste vastaan.

Erik Kiviniemelle on kertynyt teatterinjohtajakokemusta yhteensä 23 vuoden ajalta: Vaasan kaupunginteatterin lisäksi hän on johtanut Wasa Teateria kahteen otteeseen, vuosina 1989-92 ja 1999-2004 sekä Norrbottensteaternia Luulajassa Ruotsissa vuosina 2004-2008.

Nousukauden johtaja

Erik Kiviniemen aikana Vaasan kaupunginteatterin katsojaluvut ovat nousseet uudelle tasolle. Viiden viime vuoden aikana katsojamäärä on vakiintunut 57 000 – 60 000 katsojan välille.

Viime vuonna lyötiin lisäksi lipputuloennätyksiä. Lippuja myytiin 1,2 miljoonalla eurolla. Se oli Erik Kiviniemen mukaan kolme kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta sitten.

Vuosittain on tuotettu menestyviä musiikkiteatteriteoksia, viimeisimpinä musikaalit Billy Elliot, Myrskyluodon Maija ja On kesäyö.

Kaupunginteatteri on myös ottanut oopperan tuotannosta kokonaisvastuun.

Erik Kiviniemi on johtamisen ohella paneutunut itsekin taiteelliseen työhön: ohjannut ja näytellyt. Hän kertoi viime viikolla lehdellemme olevansa erityisen onnellinen siitä, että Vaasan kaupunginteatterin tuotantoja tullaan katsomaan kaukaakin.

– Lähes 30 prosenttia tulee bussilla yli 100 kilometrin päästä, hän sanoi.