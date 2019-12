Vaasa Festival Nights julkaisi ensi vuoden esiintyjänsä – nämä näet Ritzin lavalla

Oikaisu

Maanantaina 9.12. verkossa julkaistussa jutussa "Lyra kohtaa samojedimetsästäjän, joka on suomalaisnäyttelijä – saatamme kuulla HBO-sarjassa suomea" oli virhe. Lordi Asrielsin lumileopardi-daimonin ääni on Helen McCrory, ei David Suchet, kuten virheellisesti kerrottiin. Suchet on Serafina Pekkalan Kaisa-daimonin ääni His Dark Materials -HBO-sarjassa. Lue lisää