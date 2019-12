Uusi Star Wars -elokuva keräsi muhkeat lipputulot mutta hävisi edeltäjilleen

LOS ANGELES

Star Wars: The Rise of Skywalker keräsi ensi-iltaviikonloppunaan odotetusti muhkeat tuotot elokuvateatterien lippukassoilla. Star Wars -saagan huipentuma kahmi Pohjois-Amerikassa 177,4 miljoonan dollarin lipputulot.

Lukema on kaikkien aikojen 12:nneksi paras ja tämän vuoden ensi-iltaviikonlopuista kolmanneksi suurin. Parempaan pystyivät vuonna 2019 vain Marvelin supersankarispektaakkeli Avengers: Endgame sekä Leijonakuningas. Endgamen huima 357 miljoonan dollarin avaus oli kaikkien aikojen ennätys.

Vaikka uusi Star Wars -elokuva keräsi suuret yleisöt, hävisi se nykyisen Star Wars -trilogian kahdelle aiemmalle osalle. Sekä vuonna 2015 ilmestynyt The Force Awakens että vuoden 2017 The Last Jedi keräsivät ensi-iltaviikonloppuinaan yli 200 miljoonaa dollaria. Ne ovatkin ainoat elokuvat, jotka ovat yltäneet joulukuussa parempaan avausviikonloppuun kuin The Rise of Skywalker.

J.J. Abramsin ohjaama The Rise of Skywalker päättää Star Warsin vuonna 1977 alkaneen niin sanotun Skywalker-saagan. Elokuva on saanut sekä kriitikoilta että useilta faneilta melko nihkeän vastaanoton.

Lähteenä myös Box Office Mojo.