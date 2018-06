Uudet nuoret murhajärvellä – kotimainen kauhujännäri Bodom on kelpo onnistuminen, vaikka juoni yskähtelee

Elokuvat

Bodom ***

Taneli Mustosen elokuvan juoni yskähtelee, mutta kotimaisen kauhujännärin lajissa se on kelpo onnistuminen. Vuoden 1960 kuuluisa murhamysteeri antoi sysäyksen tarinalle, jossa neljlä nykynuorta yöpyy espoolaisen Bodom-järven rannalla. Rohkea Mimosa Willamo, kaino Nelly Hirst-Gee, nörtti Santeri Helinheimo Mäntylä ja kovis Mikael Gabriel joutuvat säikkymään tuhria tovin, ennen kuin alkaa tapahtua. (Suomi 2015) Nelonen keskiviikko 20.6. klo 21.00

Sähköputkimies ***

Ben Stillerin komedia pikemminkin hyydyttää kuin nostattaa hymyn. Kiinnostavaa sen painajaisviritys silti on. Jim Carreyn komiikassa on melkein aina ollut jonkinlainen ahdistuksen pohjavirta, mutta nyt se ryöpsähtelee pintaan. Matthew Broderick on eronnut Steven, joka pyytää kaapelitelevisiofirman miestä asentamaan maksukanavat pimeästi. Todella pimeästi tämä hommaan – ja Steveniin – sitten asennoituukin. (USA 1996) TV5 keskiviikko 20.6. klo 21.00

Sherlock Holmes ***

Kaksilippainen deerstalker-lakki ja muut Sherlock Holmes -kliseet heivattiin kompostiin, kun Guy Ritchie tarttui aiheeseen. Ryminäohjaaja teki mestarietsivästä omansa – sanavalmiin suoran toiminnan miehen, jonka roolissa Robert Downey väläyttelee sarkasmejaan ja machoilee yläkroppa paljaana. Jude Law on muikea aisapari tohtori Watson. Avauselokuvan riesa on häijy lordi Blackwood (Mark Strong). (Britannia 2009) Hero keskiviikko 20.6. klo 21.00