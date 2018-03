Uriah Heep ja The Zombies esiintyvät marraskuussa Seinäjoella

Rockmusiikin eittämättömiin jättiläisiin lukeutuva Uriah Heep saapuu kolmen konsertin kiertueelle maahamme loppuvuonna. Mukana kiertueella on myös toinen brittilegenda, The Zombies.

Nämä kaksi yhtyettä nähdään Helsingin Kulttuuritalossa 29. marraskuuta, Seinäjoki Areenassa 30.11. ja Oulun Areenassa 1. joulukuuta.

Uriah Heep jatkaa vahvaa menoaan vuosi vuoden jälkeen väsymättömänä. Yhtye viimeistelee parhaillaan uusinta levyään, Living the Dream, joka on jo kokoonpanon 25. studioalbumi.

– Olemme ylpeitä historiastamme, mutta samaan aikaan on tärkeää tuottaa myös uutta materiaalia, toteaa Uriah Heepin perustaja, kitaristi Mick Box.

Uriah Heep perustettiin vuonna 1969, ja sen tunnetuimpia kappaleita ovat Gypsy, Easy Livin’, July Morning, Look At Yourself, Stealin ja Lady in Black. Yhtyeen levyjä on myyty yli 45 miljoonaa kappaletta.

The Zombies perustettiin 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa johtohahmoinaan Rod Argent ja Colin Blunstone.

Yhtye valloitti USA:n ja Britannin listat hiteillään She’s Not There, Tell Her No ja Time of the Season.

Vuonna 2017 neljä vielä elossa olevaa alkuperäisjäsentä (Colin Blunstone, Rod Argent, Chris White ja Hugh Grundy) yhdistivät voimansa Pohjois-Amerikan kiertueelle.

Nyt The Zombies saapuu myös tänne Suomeen kaikkien ihailijoidensa iloksi Colin Blunstonen ja Rod Argentin johtamina mukanaan kitaristi Tom Toomey, basisti Jim Rodford ja rumpali Steve Rodford.