Uransa lopettava Sunrise Avenue soittaa kesän ainoan festivaalikeikkansa Seinäjoella

Suomalainen pop-yhtye Sunrise Avenue esiintyy kesällä Provinssissa.

Kyseessä on yhtyeen ainoa ja viimeinen festivaaliesiintyminen Suomessa. Provinssin konsertti on osa yhtyeen uran päättävää Thank You For Everything -jäähyväiskiertuetta.

Seinäjoen keikka on kahden Helsingin olympiastadionilla järjestettävän konsertin ohella viimeinen mahdollisuus nähdä Sunrise Avenue Suomessa.

– On mahtavaa, että pääsemme fiilistelemään jäähyväiskiertueellamme legendaariselle Provinssin päälavalle. Rumpalimme Sami ( Osala) on kotoisin Seinäjoelta ja toissakesäinen stadionkeikkamme Seinäjoella oli yksi uramme kohokohdista,

solisti Samu Haber kertoo tiedotteessa.

Vuonna 2002 perustettu Sunrise Avenue on yksi kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaisyhtyeistä, joka tunnetaan muun muassa kappaleistaan Hollywood Hills , I Don´t Dance , Forever Yours ja Fairytale Gone Bad .

Yhtyeen levyjä on myyty yhteensä lähes kolme miljoona kappaletta.

Kokoonpano on suosittu Keski-Euroopassa, erityisesti Saksassa, jossa Haber on toiminut myös paikallisen The Voice of Germany -laulukilpailun tuomarina. Haber on ollut kahten avuonna mulkana myös suositussa Vain elämää -lauluohjelmassa.

Provinssi järjestetään Seinäjoen Törnävänsaaressa 25.–27. kesäkuuta.