Toisen polven näyttelijä Marius Laiho kohtasi hevosen ensimmäistä kertaa Salkkareiden kuvauksissa – Ovatko hevoset Tommille tärkeämpiä kuin naiset?

Salatut elämät saa uuden hahmon ja uusia eläimiä, kun Marius Laihon roolihahmo Tommi Juslin haaveilee raviohjastajan ammatista. 25-vuotias Tommi saapuu valloittamaan naisen sydämen. Miehen ravihaaveen vuoksi aikaa kuluu myös Vermossa. Legendaariselle raviradalle mennään tänään jaksossa 3?467 ensimmäistä kertaa.

Minkälainen tyyppi Tommi Juslin on, näyttelijä Marius Laiho?

– Aika rehti, eikä hän oikeastaan halua pahaa kenellekään. Hevoset ovat hänelle erittäin tärkeitä.

Ovatko hevoset tärkeämpiä kuin naiset?

– Se jää nähtäväksi!

Pelottiko hevosen kanssa työskentely?

– Aluksi pelotti, sitten jännitti ja lopuksi se muuttui iloksi. Hevonen on kuitenkin iso ja upea eläin. En ollut aiemmin ollut tekemissä hevosten kanssa käytännössä ollenkaan, ehkä olin ollut kerran hevoskärryillä muutama vuosi sitten. Sain Ypäjän hevosopistossa oppitunteja ennen kuvauksia. Vermo oli kiva paikka tehdä töitä.

Käytettiinkö sijaisnäyttelijää?

– Kaikissa tallikohtauksissa ja taluttamisissa olen itse sekä pääosin muutenkin. Vaativimmissa paikoissa käytettiin sijaisnäyttelijää – ihan turvallisuudenkin vuoksi.

Kävitkö raveissa?

– Kyllä kävimme raveissa ja totosinkin. Valitsin hevoset lähinnä hauskojen nimien perusteella, enkä voittanut yhtään mitään. Hävisin vain muutamia euroja.

Aiotko jatkaa hevosharrastusta?

– Jos tulee mahdollisuus ja aikaa, niin mikä ettei.

Mikä on lempiohjelmasi?

– Tästä eteenpäin Salatut elämät. Isäni näyttelijä Pekka Laiho muistaakseni katsoo harvemmin omia ohjelmiaan, mutta minä aion katsoa omaa työskentelyäni kriittisin silmin oppiakseni.

– Odotan Vikings-sarjan uutta kautta. Se alkaa HBO Nordicilla ensi viikolla. Katson paljon suoratoistopalveluita.

Mitä toivot tulevaisuudelta?

– Tavoitteena on pysyminen alalla. Se on haastavaa, koska kilpailua on paljon ja lahjakkaita näyttelijöitä on paljon.

Salatut elämät, MTV3 klo 19.30