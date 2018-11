Todella upeeta -sarjan Patsy yllättää pitkällä junamatkalla – Joanna Lumley reissaa Hongkongista Moskovaan

Mitä ihmettä! Todella upeeta -sarjan Patsy Stonena takavuosina hurmannut brittinäyttelijä Joanna Lumley onkin oikeassa elämässä maailman sydämellisin ja hurmaavin nainen.

Kiehtova maailma: Siperian rautateillä **

Ei puhettakaan umpitöykeistä töksäytyksistä, suupielessä käryävistä savukkeista tai kulauksista suoraan viinipullon suusta, kun karismaattisen näyttelijän johdolla lähdetään matkaan Siperian rautateillä.

Kolmeosainen sarja on taattu BBC-laatua. Jo aiemmin on tullut todistettua, että tämäntapaisten matkailuohjelmien idea on toimiva. Katsoja voi irtaantua arjesta, olla matkalla, mutta pysytellä turvallisesti kotisohvalla.

Lisäksi pääsee reissuun hyvässä seurassa. Sujuvasti esiintyvän näyttelijän puolesta ei tarvitse jännittää. Epäilemättä hänelle myös avautuu kuuluisuutensa takia moni sellainen ovi, joka tavalliselta turistilta jäisi avaamatta.

Maailman pisin junareitti idästä länteen alkaa pitkään Britannian hallinnassa olleesta Hongkongista. Kiinan erityishallintoalue on tätä nykyä yksi maailman liberaaleimmista talouksista. Matka päättyy Moskovaan Stalinin bunkkeriin.

Ennen kuin sinne asti päästään, Hongkongista matkataan yli kahden tuhannen kilometrin päähän Pekingiin, Kiinan toiseksi suurimpaan kaupunkiin, modernissa ja mukavassa junanvaunussa.

Ensimmäinen jakso on omistettu suureksi osaksi maailmantalousmahdiksi kohonneelle Kiinalle, sen historialle ja nykyisyydelle. Lumleyn johdolla siihen tutustutaan inhimillisesti ja ihmisten kautta.

Kiinasta matka jatkuu Mongoliaan yöjunassa Gobin autiomaan halki. Ei voi mitään, pitkät junamatkat ovat kiehtovia, varsinkin matkanteko yöjunassa Siperiassa. Lentomatkustamiseen tätä ei voi edes verrata.

TV1 tiistai 13.11. klo 19.00