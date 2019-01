Tiistaina televisiossa: Poika kuoli ja pariskunta vihaa Hitleriä – he aloittavat korttikampanjan

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Yksin Berliinissä

Kaatunutta poikaansa sureva pariskunta aloittaa anonyymin korttikampanjan Adolf Hitleriä vastaan. Se on vain pisara valtameressä, joka kuohui sodan alkuvaiheen voitonhuumaa ja natsipuolueen musertavaa komentoa. Emma Thompson ja Brendan Gleeson tekevät silti hiljaisesta vastarinnasta ihmisyyden puolustuspuheen. Hans Falladan tosipohjaisen romaanin sovitti koruttomasti Vincent Perez. Ensiesitys. (Britannia 2016) ***

TV1 tiistai 1.1. klo 21.00

Komisario Palmun erehdys

Uusi vuosi käynnistyy 1960-luvun alun ketterillä Komisario Palmu-elokuvilla. Joulukuussa kuollutta ohjaaja Matti Kassila ei voisi juuri mukavammin muistella. Trilogia on yhä kotimaista rikoselokuvaa parhaimmillaan, ja avauselokuva on sen helmi. Yksistään Leo Jokelan ravintolassa rallattama "Silmät tummat kuin yö" on Yle-veron arvoinen. Illan päätteeksi esitetään vielä Kassilan Niskavuori vuodelta 1984. (Suomi 1960-1962) *****

Yle Teema & Fem tiistai 1.1. klo 12.30

Vaiana

Disney on tehnyt jo monta päivitystä perinteisistä prinsessasaduista. Tyynelle valtamerelle sijoittuva animaatio ei ole niistä parhaita, mutta ainakin se on aurinkoisin. Päälliköntytär Vaiana loikkaa veneeseen, kun nälänhätä uhkaa kotisaaren väkeä. Mukaan lähtee lisäksi muhkea puolijumala Maui. Tarina tuo mieleen Pocahontasin ja muita satufirman tuotteita, mutta luontotunne ja kimmeltävät värikuvat pitävät paatin kurssissa. Ensiesitys. (USA 2016) ***

Nelonen tiistai 1.1. klo 19.00