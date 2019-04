Tiedätkö jonkin erityisen hyvin säilyneen tai mallikelpoisesti korjatun eteläpohjalaisen rakennuksen? Ilmoita se nyt Etelä-Pohjanmaan rakennusperintökilpailuun

Etelä-Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistys etsii jälleen hyvin säilynyttä tai mallikelpoisesti korjattua eteläpohjalaista rakennusta.

Etelä-Pohjanmaan rakennusperintökilpailu järjestetään tänä vuonna kahdennentoista kerran. Kilpailun tarkoituksena on tehdä tunnetuksi eteläpohjalaisia hyvin säilyneitä tai mallikelpoisesti korjattuja rakennuksia ja kohteita, sekä herättää kiinnostusta eteläpohjalaista rakennuskulttuuria kohtaan.

Kohteen tulee olla alkuperäisasussaan tai kunnostettu alkuperäisyyttä kunnioittaen. Kohteen on edustettava omaa aikaansa ja sen mukaisia tyyli- ja muotoratkaisuja. Korjausten on oltava perinteisin materiaalein tehtyjä. Kohteen tulevaisuus on oltava turvattu ja sen tulee olla mielekkäässä käytössä. Palkintoa ei myönnetä museoille.

Kilpailun järjestää Etelä-Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistys yhteistyössä Seinäjoen museoiden maakunnallisen toiminnan kanssa. Kilpailuaika on 1. huhtikuuta–31. toukokuuta 2019.

Rakennusperintötyöryhmä tutustuu kohteisiin kesän aikana. Palkinnot jaetaan syyskuun alussa Etelä-Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistyksen järjestämässä Euroopan rakennusperintöpäivän tilaisuudessa.

Kilpailun säännöt ja ohjeet ilmoitusten lähettämiseen näet Etelä-Pohjanmaan kotiseutu- ja museoyhdistyksen verkkosivuilta .