Thompson ja Brosnan Pariisissa, mutta komediasta puuttu hönkää

Love Punch **

On ilo katsoa, kun ketkulle tehdään kupru, mutta Joel Hopkins ei saanut komediaansa sitä hönkää, jonka on tehnyt Puhalluksen tapaisista elokuvista hittejä. Harmi, sillä päärooleihin saatiin Emma Thompsonin ja Pierce Brosnanin kokenut parivaljakko. He ovat eronnut pariskunta, joka lähtee brexit-hengessä Ranskaan jallittamaan vilunki Laurent Latiffea, joka huijasi eläkesäästöt. Timothy Spall auttelee hersyvästi. (Britannia 2013)

Liv tiistai 10.7. klo 21.00

Orpopojan valssi ***

Ville Salmisen elokuvassa muistellaan hymy suupielessä ja kyynel silmänurkassa uraa uurtanutta kuplettimestaria J. Alfred Tanneria. Paatosta on, mutta se ei haittaa, kun Sakari Halonen loikkasi päärooliin antaumuksella. On helppo uskoa, että viihdyttäminen oli tälle miehelle kutsumustyötä – ja tässä hapanleipien ja -naamojen maassa kipeästi tarpeen. Eila Inkeri esittää viisunikkarin rakastettua. Aku Korhonen säestää. (Suomi 1950)

TV1 tiistai 10.7. klo 13.10

Rautanaamio ***

Suuriin tunteisiin uskotaan myös Randall Wallacen ohjaamassa klassikkofilmatisoinnissa. Alexandre Dumas’n tarina miekkamiehistä sai mainiot tulkit Jeremy Ironsista, John Malkovichista, Gabriel Byrnestä ja Gérard Depardieusta. Sankaritöihin riennetään nivelet naksuen. Nuori Leonardo DiCaprio teki kaksoisroolin julmana kuningas Ludvig XIV:nä ja vankityrmän salaperäisenä miehenä, jolla on rautanaamio. (USA 1998)

Fox tiistai 10.7. klo 22.00