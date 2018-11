The Rasmus on Festivillan pääesiintyjä – Tällä superhitillä voit aloittaa festarifiilistelyn jo nyt

Kesäkuussa Vaasan Hietalahdessa järjestettävän musiikkifestivaali Festivillan pääesiintyjäksi on kiinnitetty The Rasmus.

The Rasmus on yksi kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaisyhtyeistä. Sen kulta-aika oli 2000-luvun alussa, jolloin yhtye julkaisi muun muassa Dead Letters -albumin. Albumi myi maailmalla kahdeksan kultalevyä ja viisi platinalevyä.

The Rasmuksen suosituimpia hittejä ovat F-F-F-Falling ja In the Shadows. Jälkimmäinen oli MTV Europen soitetuin video ja nousi Britteinsaarten singlelistan kolmanneksi keväällä 2004.

Voit katsoa superhitin musiikkivideon tästä .

Yhtye nautti suurta suosiota etenkin Keki-Euroopassa, mutta sen faneja löytyy edelleen myös esimerkiksi Japanista.

The Rasmus on pitänyt Suomessa hiljaiseloa, mutta keikkaillut ahkerasti ulkomailla, muun muassa Meksikossa ja Britanniassa.

Vain elämää virkisti muistia

Suomalaiset saivat muistutusta The Rasmuksen suurimmista hiteistä, kun solisti Lauri Ylönen osallistui television Vain elämää -sarjaan.

Sarjassa tunnetut artistit esittivät omia tulkintojaan yhtyeen kappaleista. The Rasmus teki myös kokonaisuudessaan esiintymisen sarjassa.

Festivillan artistikattaukseen on tulossa vielä 3–4 nimeä lisää. Samana viikonloppuna Hietalahdessa järjestetään Rockperry Reaload, jossa nähdään muun muassa yhdysvaltalainen Skid Row ja ruotsalainen Hardcore Superstar.