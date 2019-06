The Prodigy ei tullut Provinssiin, mutta The Prodigyn musiikki tuli – itsemurhan tehnyttä Keith Flintiä muistettiin raisuilla jytäbileillä. Näin kovaa tanner tömisi, katso video

SEINÄJOKI

Missä on Provinssin parhaat bileet? Antakaa kun arvaan: täällä. Tanner tömisee tanssivista jaloista. Parinkymmenen neliön lato on niin täynnä väkeä, että seinät pullistelevat. Ilmoille kajahtelevat Keith Flintin muistolle -huudot.

Aivan oikein. The Prodigy ei tullut Provinssiin, mutta The Prodigyn musiikki tuli.

Yhtyeen maaliskuussa itsemurhan tehnyttä laulajaa Keith Flintiä muistettiin perjantain vastaisena yönä raisuilla parin tunnin The Prodigy -tanssibileillä. Rajuimmin Jytäladossa vatkasi tamperelaisen Andreas Johannes Salmisen tanssijalka.

– Prodigy oli se bändi, jonka vuoksi ostin lipun festivaalille, sillä en ole koskaan nähnyt yhtyettä livenä. Keith Flintin kuolema oli iso tragedia, Salminen sanoi.

The Prodigyn musiikki on ollut Salmisen elämässä isossa roolissa.

– The Prodigy on koko tanssimusiikin historian parhaimpia bändejä. Yhtyeen kautta löysin tanssittavan musiikin ja tanssin ilon. Bändin ehdottomasti paras levy on Music for the Jilted Generation vuodelta 1994 ja paras kappale saman levyn Voodoo People.

Mitä terveisiä Salminen haluaa lähettää Keith Flinkille rajan taa?

– Kiitos siitä, että näytit uudenlaisen tavan elää ja nautti elämästä.

The Prodigy -disko jatkuu Jytäladossa perjantaina ja lauantaina kello 24.