The Cars -yhtyeen solisti Ric Ocasek on kuollut

NEW YORK

Yhdysvaltalaisen The Cars -yhtyeen laulaja Ric Ocasek on kuollut. New Yorkin poliisin mukaan Ocasek löytyi kuolleena sunnuntaina. Hän oli 75-vuotias.

USA Today -lehti kertoi, että poliisi ei epäile kuolemaan liittyvän rikosta. The Cars perustettiin 1970-luvulla Bostonissa, ja se muistetaan muun muassa kappaleista Just What I Needed, You Might Think ja Drive. Yhtye hajosi 1980-luvun lopulla, ja se teki lyhyen paluun vuonna 2011. USA Today -lehden mukaan Ocasek oli kirjoittanut uusia lauluja, joiden hän uskoi kuulostavan parhaalta entisten bändikaverien kanssa soitettuna. Yhtye valittiin viime vuonna Rock and Roll Hall of Fame -museoon samaan aikaan muun muassa Bon Jovin, Dire Straitsin ja Moody Bluesin kanssa.