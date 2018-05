Teuvo, Maisa ja Riitta tuovat eloa Tuuriin – luvassa pilke silmäkulmassa tehtyä kotimaista realityä

Tuurin kyläkauppias ja kesäapulaiset

Mikä on Suomen amerikkalaisin paikka? No, tietysti Tuurin kyläkauppa. Nyt myös hääkappelin kera.

Tänään alkaa kaupan ja kauppiaan elämää seuraavan tv-sarjan uusin kausi. Jutun juoni – tai juonettomuus – on pitkälti ennallaan.

Sarja on iloinen sekamelska ostoskeskuksen markkinointia, vahvasti käsikirjoitettuja kohtauksia työntekijöiden maailmasta ja tosi-tv-pätkiä Vesa Keskisen elämästä. Nyt pakkaa sekoittamaan on hankittu vielä julkisuudesta tuttuja, eloisia hurlumheijulkkiksia: juontaja Riitta Väisänen, stylisti Teuvo Loman ja bikinimissi Maisa Torppa.

Ensimmäisessä jaksossa nähdään, kuinka Torpalta sujuu ämpärijumppa, Väisäseltä oikean ja vasemman hahmottaminen ja Lomanilta suulaan juontajan meikkaaminen. Kuten arvata saattaa, kaikki menee vähän sinne päin.

Mukana on myös tuttuja hahmoja aiemmilta kausilta. Tarjoushaukka Jorma Sepposesta on tullut Alavuden Rotary-klubin presidentti, mistä hän on silmin nähden ylpeä. Sarjan sympaattisin hahmo on siivooja Tuula Hautala, jonka elämäntehtävänä on levittää hyvää mieltä ympärilleen.

Välillä käydään Keskisten mökillä, jossa Vesa viettää Jane-vaimonsa sekä pienten Marian ja Toivon kanssa vilkasta lapsiperhearkea. Kohtaukset lasten kanssa ovat jakson aidoin osa, niissä Vesa Keskinenkin näyttää luontevalta ja vähemmän jäyhältä markkinamieheltä.

Keskisen elämässä vaikuttaa olevan meneillään seesteinen jakso, joten vuosi sitten kuvatulla kaudella on tuskin luvassa kovin suurta draamaa.

Tuurin kyläkauppias ja kesäapulaiset on taattua tavaraa Huutokauppakeisarin ja muiden pilke silmäkulmassa tehtyjen kotimaisten realityjen ystäville.

TV5 maanantai 7.5. klo 21.00