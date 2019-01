Televisiossa torstaina: Tässä länkkärissä ystävyys on tyttöä – ei poikaa

Bandidas

Missä lukee niin, että lainsuojattomilla rosvoilla on oltava viiden päivän sänki ja talouskukkaron kokoiset pussit silmien alla? Sekin kulunut näky ajateltiin uusiksi tässä länkkärissä.

Salma Hayek ja Penélope Cruz vaikuttavat suihkunraikkailta silloinkin, kun karauttavat kuuman preerian poikki pikkukaupungin pankkia ryöstämään. Ja mikseivät voisi? Sehän on vain elokuvaa.

Ollaan Meksikossa vuonna 1880. Hayek on Sara Sandoval, pankkiirin hienohelma tytär, joka lapsesta saakka on tottunut näkemään rahaa ja kaikkea, mitä sillä saa. Cruz on Maria Alvarez, jonka kotona on puolestaan ollut aiheesta puhe ja puute.

Country-musiikin kiintotähti Dwight Yokam esittää newyorkilaisen pankin miestä, joka tuhoaa Saran ja Marian perheiden tulevaisuuden. Ahne ketku alkaa pakkolunastaa köyhien meksikolaisten viljelijöiden maita yhden peson tai luodin kertakorvauksella.

Amerikkalainen rautatieyhtiö voi sitten laajeta mielensä mukaan rajan toisellekin puolen. Onneksi on Sam Shepardin muikea Billy Buck, joka antaa neitosille pikakurssin pankkien ryöstelystä.

Miksi juuri Bandidasta on syytetty kliseiseksi?

Tietenkin Bandidas on tutuista palikoista tehty. Autiomaassa nököttävä kaktuskin sen huomaa. Mutta niin on 99 ja 1/2 länkkäriä sadasta muutenkin.

Pankkiryöstöt, revolverit, kapakkahulinat, maan sorretut hiljaiset ja ökyparonit ovat kuuluneet asiaan mustavalkoelokuvan päivistä alkaen. Silti juuri Bandidas sai ensi-iltansa aikoihin vankkurikaupalla syytöksiä kliseistä. Johtuiko se siitä, että pääosissa on kaksi naista?

Oleellisempaa on, että parivaljakon yhteistyö toimii. Salma Hayek ja Penélope Cruz ovat ystäviä oikeassakin elämässä, minkä myös elokuvasta vaistoaa. Jopa päälle tällätty hepenissä keikistely menee läpi keskinäisen läpänheiton merkeissä.

Lopuksi hämmentävät uutiset. Tuottaja Luc Besson sai viime vuonna useammankin syytteen seksuaalisesta häirinnästä, jopa raiskauksesta. Kieltämättä se juuri nyt Bandidasin naisenergiaa latistaa. (USA 2013)

Hero torstai 17.1.2019 klo 21.00