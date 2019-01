Televisiossa torstaina: Maria Veitola pääsee yöksi Jorma Uotiselle – kaikki on eleganttia, jopa isännän yöasu

Yökylässä Maria Veitola

Jorma Uotinen ei ole päästänyt koko 2000-luvulla kotiinsa yhtään yövierasta. Nyt hän on avannut ovensa Maria Veitolalle ja samalla suomalaisille tv-katsojille.

Yökylässä Maria Veitola -ohjelman neljäs tuotantokausi alkaa loistojaksolla. Uotisen koti on 180 neliötä minimalismia, tyylikkyyttä, taidetta ja designia.

Ohjelma vahvistaa kuvaa Uotisesta eleganttina, hurmaavana herrasmiehenä. Hänen luonaan ruokajuomana on samppanja. Yövieraalle on ostettu kaunis ruusu, jonka värikin on valittu huolella.

Uotinen pitää rajansa

Vuorokauden aikana isäntä ja vieras juttelevat muun muassa isästä, joka kuoli Uotisen ollessa vasta 3-vuotias, tanssijuudesta, Pariisista ja biseksuaalisuudesta.

Uotinen juttelee avoimesti, mutta pitää myös rajansa. Mitään järin yllättävää hän ei paljasta. Samoista asioista, jopa samoilla sanoilla, Uotinen on puhunut ennenkin julkisuudessa.

Pieniä herttaisia ja herkullisia yksityiskohtia pulpahtaa esiin, kuten miksi Uotinen puhuu iltaisin tuntitolkulla erään ystävänsä kanssa puhelimessa.

Uotinen vie vieraansa mukaan taidegalleriaan, laulutunnille ja joogaamaan.

Ex-puoliso Helena Lindgren on itseoikeutetusti mukana Kämpin iltapäiväteellä. Kun Veitola ja Lindgren pääsevät vauhtiin, Uotisesta kuoriutuu perinteinen suomalainen mies. Hän silminnähden kiusaantuu, kun tunnepuolen asioita pitäisi ruveta ruotimaan.

Yökyläily on hyvä konsepti

Yökyläily on mainio konsepti. Ihminen on aidoimmillaan kotonaan, vaikka paikalla olisivat tv-kamerat.

Tällä kaudella vieraillaan myös Aira Samulinin, Lauri Markkasen, Kaija Koon, Antti Rinteen, Tuukka ja Olga Temosen, Li Anderssonin, Pia Lambergin, Anna Puun ja Tiina Jylhän luona. ****

MTV3 torstai 24.1.2019 klo 21.00