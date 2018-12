Televisiossa tiistaina: Daniel Day-Lewis on mohikaanien kasvattama valkoinen Haukansilmä, jonka sankaritukka liehuu Oscar-palkitussa lännenseikkailussa

Elokuvat

Viimeinen mohikaani

Hyvillä intiaaneilla on pitkät, hyvin hoidetut kutrit, pahoilla intiaaneilla punkkarimaiset irokeesit tai kaljut. Moiset lapsekkuudet tökkäävät silmään Michael Mannin romanttisessa lännenseikkailussa, joka muuten yrittää suhtautua historiaan tosissaan. Daniel-Day Lewis on mohikaanien kasvattama valkoinen Haukansilmä, Madeleine Stowe brittiupseerin tytär Cora. Pahoihin inkkareihin kuuluu Wes Studi. (USA 1992) Sub tiistai 18.12. klo 22.00

Terroristin jäljillä

Jeff Renfroen ohjaama Civic Duty sai Suomessa onnettoman käännöksen. Mitään terroristijahtia ei ole luvassa, vaan kansallista vainoharhaa yhteen mieheen pakattuna. Kirjanpitäjä jää työttömäksi ja täyttää päivänsä naapurin tumman miehen kyttäämisellä – ikään kuin kansallisvelvollisuutena. Uutisten tuuppaama kaaosvirta ei ainakaan mieltä tyynnytä. Mullan alla -sarjan Peter Krause oli hyvä valinta tähän painekattilaan. (USA 2003) Hero tiistai 18.12. klo 21.00

Vettä elefanteille

Nuori eläinlääkärin alku astuu sirkusjunaan Sara Gruenin romaaniin pohjautuvassa melodraamassa. Twilight-leffoista tuttu Robert Pattinson on aika veretön poika tälläkin kertaa, mutta sirkuksen tirehtööri ja tämän vaimo korjaavat persoonallisuusvajeen. Itävaltalainen Tarantino-tähti Christoph Waltz ja Reese Witherspoon tiivistävät kolmiodraaman, jossa pulakauden julmuus osuu ihmisiin ja Rosie-elefanttiinkin. (USA 2011) Fox tiistai 18.12. klo 22.00