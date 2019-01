Televisiossa perjantaina: The Voice of Finlandissa kirjava joukko kilpailijoita: Mukana tangokuningas, karaoken mestari, pokerinpelaaja ja pikaluistelun SM-mitalisti

Kahdeksannelle kaudelle ehtineen suosikkikilpailun The Voice of Finlandin tuomareilla on edessään taas kova urakka. Laulukilpailuun saapui nimittäin yli 1?500 hakemusta. Kuka heistä saa tuomareiden tuolit käännettyä ja äänellään vakuutettua Anna Puun, Toni Wirtasen, Redraman ja Olli Lindholmin?

Ensimmäiseen Ääni ratkaisee -vaiheeseen tiensä on selvittänyt yli sata kilpailijaa. Kilpailijajoukko on paitsi laaja, myös kirjava. Kilpailijoilla on yhteensä yli kymmenen eri äidinkieltä. Myös ikähaitari on suuri: nuorimmat kilpailijat ovat 16-vuotiaita ja vanhin 63-vuotias. Osa on jo hankkinut kannuksia laulajana.

Mukana myös tangokuningas

Yksi heistä on tamperelainen Marko Lämsä, vuoden 2006 tangokuningas, joka nykyisin työskentelee personal trainerina.

Helsinkiläiset Astrid Nicole ja Veli-Pekka Tähtinen taas ovat suomalais-panamalainen pariskunta, joka tapasi toisensa Kanadassa karaoken MM-kisoissa. Astrid voitti tuolloin koko kisan ja vei maailmanmestaruuden.

Nokialta tuleva Joonas-Ville Hietaniemi puolestaan pelaa ammatikseen pokeria ja haaveilee opinnoista Sibelius-Akatemiassa.

Pikaluistelun SM-mitalisti esiintyy tuomareille

Ensimmäisessä jaksossa tuomareille esiintyy muun muassa pikaluistelun monikertainen SM-mitalisti Carolien Hunneman, joka on alunperin kotoisin Alankomaista.

Tällä kaudella Ääni ratkaisee -vaihe on kuvattu Porvoon Taidetehtaalla. Jatkoon päässeet kisaavat totutusti Turun Logomossa Kaksintaistelu- ja Knockout-vaiheissa. Heikki Paasonen ja Elina Kottonen toimivat edelliskauden tapaan juontajina kilpailussa, joka huipentuu huhtikuussa suoriin livelähetyksiin.

The Voice of Finland, Nelonen perjantai 4.1.2019 klo 20.00