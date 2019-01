Televisiossa perjantaina: Erika, Hanna ja Eini höpsöttävät tosissaan – Kaikki joukkueet ottavat viihdyttämisen vakavasti

Muistatko Pasilan larppaus-jakson? Niin muistaa moni muukin, mutta tiedätkö, mitä se on oikeasti? – Kulttuuriyhteisö Ranka haluaa rikkoa vaihtoehtokulttuurien ennakkoluulot ja yhdistää harrastajat

Mitä sinulle tulee mieleen larppauksesta? Kummeli, Justimus tai ehkä Pasila? Niin, larppaus, eli liveroolipelaaminen, on monelle tuttu ainakin lukuisista sketsi- ja huumoriohjelmista tai komiikasta, joissa sille on naureskeltu jo vuosikymmenten ajan. Mutta kuinka moni on nähnyt, mitä se on oikeasti? Lue lisää