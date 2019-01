Televisiossa maanantaina: Bruce Willis on mukana, kun kasarijännäri loi menestyskaavan, joka on käytössä kolme vuosikymmentä myöhemminkin

Torstaina televisiossa: Yhdysvalloissa suosittu draamasarja alkaa Suomessa: Kolmen sisaruksen teiltä ei puutu yllättäviä käänteitä

This is us käynnistyy jaksolla, jossa 36-vuotiaat sisarukset Kevin, Kate ja Randall taivastelevat, miten vanhoja he jo ovat. Lue lisää