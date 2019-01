Televisiossa maanantaina: Aikuisten ystävysten pikkutuhmaa kälätystä seksistä ja viinasta Suhdesopassa

Suhdesoppa

Neljästä pariskunnasta koostuva ystäväjoukko kisaa toistensa tuntemisesta. Viihdeohjelmaa vetävät HP Parviainen ja Vappu Pimiä. Kumpikin heruttelee ja pidättelee kilpailijoita hauskasti.

Lavalla kilpailijat on laitettu istumaan niin korkeille vaaleanpunaisille sohville, että kenenkään jalat eivät yllä maahan. Haetaanko sillä lievästi epämiellyttävää oloa vai vihjataanko jotain muuta?

Molemmat juontajat ovat kokeneita televisiokasvoja. Pimiä on vetänyt muun muassa Maajussille morsian -sarjaa ja viime viikolla Kultainen Venla -gaalaa Marja Hintikan kanssa. Parviainen on tuttu Duudsoneista. Duudson-porukka on tehnyt useita erilaisia tv-ohjelmia 2000-luvun alkupuolelta saakka.

Porukan soisi pääsevän matkalle yhdessä

Seksistä, krapulasta ja alkoholista veistellään moneen kertaan, esimerkiksi kenellä on pahimmat krapulat tai kuka joukosta on kaikista flirtein – ja miksi? Kysymyksiä tulee välillä kaikille, välillä vain miehille tai naisille. Yllättävää on, jos kukaan ei tiedä oikeaa vastausta.

Paras kilpailija voittaa itselleen kahden hengen matkan. Suhdesoppa ei olisi kilpailu, jos kaikki voittaisivat, mutta jotenkin soisi koko itsensä likoon laittavan ystäväporukan pääsevän yhdessä kiinnostavalle matkalle.

Kilpailuohjelmiin on vaikea keksiä mitään uutta koukkua. Suhdesopassa se ehkä on pikkutuhman rento kälätys ja ihmisten välisen väreilyn seuraaminen. Aikuisten porukkahenkeä ja nokittelua on ihan kiva katsella.

Aikuisten visailun ovat käsikirjoittaneet Emma Kunnas, Jenni Pääskysaari ja Marika Santala.

Toisessa jaksossa lavalle nousee kolme pariskuntaa Eurasta. Meno on erilaista kuin karavaanareilla, tuhmuuksia puhutaan ensimmäistä osaa enemmän. Auton kolhimisesta jopa vängätään.

