Televisiossa lauantaina: Näillä pelivalmentajan ohjeilla seuraat sujuvasti Counter-Strike-finaalia televisiosta – Game-in leader johtaa joukkuetta, joka vaihtaa puolta 15 kierroksen jälkeen

Hyväksi pelaajaksi voi tulla noin 5000 tunnin harjoittelulla, jos tekee työtä tehokkaasti. "Heikkokuntoinen ei pysty keskittymään tuntikausia", kertoo kilpapelaajia valmentava Niklas Hirvelä.

Counter-Strike: Global Offensive -finaalissa kannattaa seurata pelaajien yksilösuorituksia. Ammuntapelissä on helppo pysyä mukana, vaikka ei olisi koskaan aiemmin katsonut kilpapelaamista.

Pelissä on kaksi viiden hengen joukkuetta, joista toinen hyökkää ja toinen puolustaa. Hyökkääjät yrittävät asettaa pommin ja puolustajat estää sen tai sitten he yrittävät purkaa pommin.

Joukkueet pelaavat 30 kierrosta, joista 16 kierrosta paremmin pärjännyt on voittaja.

15 kierroksen jälkeen joukkueet vaihtavat puolta eli hyökkääjistä tulee puolessa välissä puolustajia.

Suoraa finaalilähetystä TV2:lla lauantai-iltana selostavat Teemu "wabbit" Hiilinen ja Juha "aNGeldusT " Kurppa.

Keskittymiskyky ratkaisee

–Pelaajan tärkeimmät ominaisuudet ovat paineensieto- ja keskittymiskyky, sanoo kilpapelaamista valmentava Niklas Hirvelä Ahlmanin ammatti- ja aikuisopistosta. Ahlmanilla kilpapelaamista on voinut opiskella vuodesta 2016 lähtien.

Pelaaminen vaatii myös hyvää reaktiokykyä ja fyysistä kuntoa. Heikkokuntoinen ei pysty keskittymään tuntikausia.

Keskittymiskyky on ratkaisevaa, koska voittaja on yleensä se, joka pystyy toimimaan rauhallisesti ja analysoimaan pelin kulkua ja sen muutoksia.

–Keskittynyt pelaaja kykenee muuttamaan taktiikkaansa, jos siihen on tarvetta, Hirvelä sanoo.

10000 tuntia harjoitusta

Pelaajilla on takanaan tuhansia tunteja harjoitusta. Hirvelä arvelee, että kaikilla on takanaan noin 10000 tuntia koneen äärellä. Vanhimmilla pelaajilla on harjoitustunteja ehkä jopa 15000. Hyväksi pelaajaksi voi tulla noin 5000 tunnin harjoittelulla, jos tekee työtä tehokkaasti.

Vuodessa on reilut 8000 tuntia.

–Tehokas harjoittelu vaatii, että huolehtii tauoista, syömisestä ja nukkumisesta, Hirvelä sanoo.

Jos pelaa 12 tuntia huonoilla unilla ja lähes tauotta, viimeiset neljä tuntia menevät likipitäen täysin hukkaan.

–Silloin ei enää peliäly kehity, ei opi virheistään eikä jaksa miettiä, miksi tekee virheitä, Hirvelä avaa.

Mitä tarkoittaa frägi tai awikka?

Molemmissa joukkueissa on in-game leader, joka johtaa peliä. Kummallakin puolella on myös tarkkuuskivääriampuja eli bossi tai awikka. Lisäksi on tukipelaajia. Tukipelaajat eivät yleensä ole pistetilaston kärkipaikoilla, vaikka tekevät tärkeää työtä joukkueen hyväksi.

Hyökkäävässä joukkueessa on lisäksi kärkipelaaja (entryfragger).

Puolustavassa (ct) joukkueessa pelataan enemmän tiettyä paikkaa, kuten a-pommia (a-saitti) tai b-pommia.

Yksi henkilö voi pelata monissa rooleissa.

Frägi tarkoittaa vihollisen surmaamista. Entry frägi on ensimmäinen eliminaatio vastapuolelta, sen jälkeen päästään pelaamaan ylivoimalla..

Ei olympialajiksi

Counter-Striken on kehittänyt Valve Corporation. Se on Suomessa erittäin suosittu peli ja maailmallakin kolmen kärjessä.

–Dota 2 ja League of Legends ovat maailmalla ehkä Counter-Strikea suositumpia, Hirvelä sanoo.

Myös Dota on Valve Corporationin peli. League of Legendsin on kehittänyt Riot Games, jota omistaa kiinalainen Tencent.

Tencent on iso taustavaikuttaja kilpapelaamisessa. Se omistaa lukuisia yrityksiä, muun muassa ison osan suomalaisten perustamasta Supercellistä.

Peliyritykset omistavat pelit. Ne voivat tehdä niille, mitä haluavat.

–Yritysvetoisuus estää kilpapelaamisen tulemisen olympialajiksi, Hirvelä sanoo.

Esteenä on myös tehokas tuotteistaminen ja pelien väkivaltaisuus, ne eivät sovi olympialaisten arvoihin.

–Kilpapelaaminen ei tarvitse olympialaisia vaan toisinpäin, Hirvelä toteaa.

Näin on koska kilpapelaaminen kiinnostaa nuoria katsojia, ja olympialaiset haluaisi piiriinsä lisää juuri nuoria.

Yleisö on satoja miljoonia, samoin kilpapelaamisessa pyörivä rahasumma. Amazon on mukana videoalusta Twitchin omistajana.

Jotkut suomalaisetkin pelaajat ovat yltäneet miljoonapalkoille.

Assembly Winter 2019, lauantai 2.2.2019 TV2 klo 22.00