Tekstiilisuunnittelija työstää nyt terästä kahden valtakunnan rajalle – Susanna Sivosen ajankulkua kuvaava veistos on ruotsalaisten lahja Suomelle

Finlaysonille ja Metsolalle kuoseja suunnitellut Susanna Sivonen haluaa keskittyä nyt taideprojekteihinsa ja taidekasvattajan työhön.

Ruotsissa peruskoulunsa käyneellä tekstiilisuunnittelija ja taiteilija Susanna Sivosella , 33, on rajaseudun identiteetti. Suomeen hän muutti kuusi vuotta sitten Haaparannasta.

Siksi hänestä on erityisen hienoa, että hän saa suunnitella kolmimetrisen teräsveistoksen Suomen ja Ruotsin rajalle, Tornio-Haaparannan Victoriantorille.

Kyseessä on Haaparannan kaupungin ja Norrbottenin läänin Suomi 100 -lahja Tornion kaupungille. Teoksen nimi on Genom Tiderna – Läpi Aikojen. Se julkaistaan elokuun loppupuolella.

–Ajatus valtavasta kellosta oli ollut päässäni jo pidemmän aikaa. Teos kuvastaa aikaa tässä ja nyt, meän ja teän aikaa. Aika on kallisarvoisinta mitä on. Ajankäyttö ja historia liittyvät meihin kaikkiin. On huima ajatus, että olen päässyt luomaan tämän ikäisenä semmoista, joka kestää pitkään vielä sen jälkeenkin kun minusta aika jättää, Sivonen kertoo.

Hän oli jo aiemmin kertonut ideastaan parille arkkitehdille, jotka veivät asiaa eteenpäin Haaparannan kaupungin päättäjille. Asia nousi uudelleen esiin, kun kaupunki alkoi miettiä, millaisen lahjan he satavuotiaalle naapurilleen antaisivat.

–Kaksikielisyys on ollut aina vahva itsetuntotekijä ja rikkaus. Rajaseutu, Haaparannan ja Tornion alue, on ollut minulle merkittävä paikka ja mahdollistaja.

Tekstiili vaihtui teräkseen

Oulussa asuva Sivonen on ylpeä juuristaan. Hän kokee omakseen niin ruotsalaisen kuin suomalaisenkin kulttuurin. Välillä se tosin saattaa tarkoittaa ulkopuolisuutta: hän on suomalainen Ruotsissa ja Suomessa taas ruotsalainen.

Kahden maan identiteettiään Sivonen on päässyt pohtimaan Läpi Aikojen -teoksessaan, joka myös mittaa kahden maan aikaa.

Mutta kumpaa aikaa rajaseudulla oikeasti eletään? Siihen Sivosen teos antaa vastauksen, mutta sen aika on vasta elokuussa, jolloin teos julkistetaan.

–En ole tehnyt aiemmin näin suuria julkisia taideteoksia. Teokseeni tulee symboliikkaa sekä fyysisistä ja ideologista kerroksellisuutta: on konkreettisesti kuluva aika, mutta myös ihmisen henkinen aika.

Tekstiiliin verrattuna teräs on varsin erilainen, jopa yllättävä materiaali tekstiilisuunnittelijalle.

–Jos idea on tarpeeksi vahva, ei ole väliä, onko materiaalina teräs vai kangas. Teräksen käsittelyssä olen luottanut paikallisiin teräsmiehiin.

Arkisten asioiden kuviovirtaa

Syksyllä 34 vuotta täyttävä suunnittelija on luonut uraansa ja perustanut perheen jo opiskeluaikanaan. Neljän lapsen äitinä hän on elänyt vahvasti lasten arkea ja ammentanut siitä myös inspiraatiota.

Sivonen suunnitteli vuonna 2013 Finlaysonille värikkään ja rönsyävän Korulipas-sarjan sekä lapsille suunnatun Fiilistellen-kuosin (2014). Finlaysonin ohella hänen kuosejaan on nähty muun muassa R-collectionin ja Metsolan mallistoissa.

–Tuotantoprosessit ovat usein hitaita. Kun suunnittelin Finlaysonille, kuosin piti olla valmis reilua vuotta aikaisemmin ennen kuin se tuli kauppoihin. Siinä ajassa oma fiilis oli jo hyytynyt. Olen silti kiitollinen kokemuksesta, ja tulen varmasti jatkossakin tuotteistamaan käsialaani.

Vaikka Sivonen uskookin nyt keskittyvänsä enemmän taiteeseen, hän nauttii yhä kuosien tekemisestä.

–Näen usein arkiset asiatkin kuoseina, jatkuvina kuvioraportteina.

Unelmat päästettävä irti

Vuodesta 2015 lähtien Susanna Sivonen on keskittynyt vahvemmin kansainvälisiin mahdollisuuksiin. Itävaltalainen paperituotteiden valmistaja myy parhaillaankin vihkoja, joissa on Sivosen kuoseja.

Hänen kädenjälkensä nähtäneen pian myös yhdysvaltalainen matkalaukkuvalmistajan matkalaukuissa.

Omat taidekuosit, kuten Karkelot ja Ballong-kuumailmapallokuosi, ovat vilahdelleet myös sisustusalan julkaisuissa. Sivosen taidetta näkyy myös niin tekstiileissä kuin piensisustustuotteissakin.

Susanna Sivoselle Ballong on erityisen tärkeä, sillä se liittyy unelmien irti päästämiseen.

–Sitä olen toteuttanut vahvasti oman elämäni aikana. Niin kauan kun on elämää, on mahdollisuuksia.