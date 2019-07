Teatteri Lapua tuo näyttämölle Kirkan urasta kertovan musiikkinäytelmän

Kirka-näytelmä Lapualle

Teatteri Lapua tuo näyttämölle Kirkan elämästä kertovan Hetki lyö -musiikkinäytelmän. Ensi-ilta on 8. marraskuuta. Musiikkinäytelmän ohjaa Juulia Soidinaho ja Kirkan saappaisiin astuu Samuel Pöntinen. Musiikista vastaa lapualainen bilebändi Bilejuna.

Hetki lyö on läpileikkaus Kirill "Kirka" Babitzinin elämään ja uraan. Musiikintäyteisessä näytelmässä käydään läpi artistin vaiherikkaat taipaleet lapsuudesta Mestareiden täyttämälle stadionille. Lavalla nähdään monia tuttuja henkilöitä Kirkan elämästä ja kuullaan kappaleita koko tähden pitkän uran varrelta.

– Halusimme lähteä mukaan, koska musikkinäytelmän tekeminen tämän bändin kanssa on jotain aivan uutta. Kirkan musiikki on lähellä suomalaisten sydäntä. Yhteistyön tekeminen Teatteri Lapuan kanssa on meille tärkeää, ovathan monet soittajista jo aiemminkin esiintyneet Teatteri Lapuan lavalla. Haluamme tuoda lavalle nuoruuden energiaa sekä rehellistä bändimeininkiä aidoimmillaan, Bilejunan solisti ja Kirkan rooliin sukeltava Samuel Pöntinen kertoo.

Teatteri Lapuan näyttämöllä on toteutettu monena vuonna menestyksekkäitä musikaaleja ja musiikkinäytelmiä.