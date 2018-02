Teatteri Kyröö voitti kantaesityspalkinnon näytelmällään Vapauden hinta

Turun Taru sormusten herrasta lähes loppuunmyyty jo ennen ensi-iltaa

Turun kaupunginteatterin Taru sormusten herrasta -näytelmä aloittaa esityskautensa lähes loppuunmyytynä. Nelituntisen näytelmän ensi-ilta on 15. helmikuuta. Kevään viikonloppuesitykset on jo varattu täyteen. Yhteensä lippunsa on varannut jo noin 17 000 katsojaa. Lue lisää