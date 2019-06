Teatteri Ilo perui Viivin ja Wagnerin kaikki esitykset

Pelottelulla kääritään isot rahat – Elokuvateattereihin saapuu kauhua melkein joka viikko, ja Hohtokin saa jatko-osan

Kesä on kauhuelokuvien sesonkia. Tällä viikolla ympäri maailmaa ensi-iltaan tulee Annabelle Comes Home. Nimi ei ehkä sano paljoa, mutta kyseessä on uusin osa yliluonnolliseen elokuvasarjaan, jolla on vuosikymmenen huikein tuottosuhde. Lue lisää