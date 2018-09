Tapani Tammenpäälle Pohjanmaan taidepalkinto: "Hän on ikänsä ollut grafiikan puolestapuhuja"

Pohjanmaan taidetoimikunta on palkinnut taidegraafikko Tapani Tammenpään hänen laaja-alaisesta ja pitkästä elämäntyöstään taiteilijana. Tapani Tammenpää on työskennellyt taidegraafikkona kuudella vuosikymmenellä. Taidepalkinnon suuruus on 5 000 euroa.

– Taidegraafikko Tapani Tammenpäästä on sanottu, että hän on Pohjanmaan taidegrafiikan ’Grand Old Man’. Hän on ikänsä ollut grafiikan puolestapuhuja. Tammenpää korostaa taiteellista osuutta painolaatan tekemisessä, toimikunnan palkintoperusteluissa todetaan.

Isossakyrössä vuonna 1934 syntynyt Tammenpää piti vaimonsa Maryn kanssa Dammenin taiteilijataloa ateljeineen vuosina 1979–2015. Dammenin toimintaan kuuluivat kesänäyttelyt ja erilaiset kurssit, joissa Tammenpää toimi opettajana. Vuodesta 2016 Tammenpäällä on ollut poikansa, graafikko Juha Tammenpään kanssa Printmakers-studio ja -galleria Vaasassa.

Tapani Tammenpäällä on ollut 40 vuoden aikana lähes 40 näyttelyä. Hän on kuulunut Suomen taidegraafikkojen liittoon 1970-luvulta lähtien ja on Vaasan taidegraafikot ry:n perustajajäseniä. Taidegraafikko on sanonut itse: ’Grafiikka on minulle paitsi intohimo niin myös elämäntapa. Siinä riittää koko ajan vieläkin opeteltavaa.’

Pohjanmaan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta. Palkinto maksetaan Veikkauksen tuotosta.