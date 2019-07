Tangokuningattareksi tähyävistä nuorin on tehnyt keikkaa jo vuosia

SEINÄJOKI

Seinäjoen tangomarkkinoilla tangokuningattaruudesta kisaa tässä vaiheessa vielä kuusi naista. Heistä kolme pääsee tavoittelemaan unelmaansa lauantain finaaliin. Seinäjoen areenan saliyleisö äänestää torstaina suosikkinsa jatkoon.

Useampi naisista on edennyt tangolaulukilpailussa pitkälle ennenkin. Ailamari Vehviläinen Jyväskylästä kertoo tangomarkkinoiden sivuilla yltäneensä kilpailun finaaliin neljästi, viimeksi toissa vuonna. Hän ylsi vuonna 2004 toiselle sijalle, tangoprinsessaksi.

– Olen tangokuningattaren pestistä haaveillut pitkään, toistakymmentä vuotta. Se on suuri unelmani, hän sanoo esittelyssään.

Porvoossa asustava Mervi Kovero on päässyt tangokisassa finaaliin vuosina 2013 ja 2014. Hän kuvailee kuitenkin, että on "aika tuore tapaus lavoilla ja keikoilla".

– Rakastan tulkita tangoja ja tuoda niihin sen pienen oman tunteeni mukaan. Tango on minulle osoitus siitä, miksi teen tätä työtä ja miksi minä laulan, hän kertoo.

Seinäjokelainen Pirita Niemenmaa ylsi toissa vuonna tangomaratonilla 16 parhaan joukkoon.

– Vietämme tangojen kanssa yhteistä juhlavuotta, tango 35, minä myös 35. Olisimme siis superhyvä match.

– Osaan ottaa yleisön huomioon, ikää tai kuntoa katsomatta. Aina nöyränä yleisön eteen, hän tuumii osana esittelyään.

"Tulokas ja konkari samassa paketissa"

Helsinkiläisellä Pirjo Aittomäellä on rutkasti kokemusta esiintymisestä ja musiikista – mutta ei kuitenkaan tangomarkkinoilta, sillä hän ei ole osallistunut kilpailuun aiemmin. Viisikymppinen Aittomäki oli esimerkiksi vuosina 1986–2013 mukana How Many Sisters -kokoonpanossa. Hän arvelee, että olisi mielenkiintoinen tangokuninkaallinen, koska on sekä tulokas että konkari samassa paketissa.

Nuori ikä ei välttämättä kerro kokemattomuudesta esiintyjänä. Silla Pöyryllä, 18, Lappeenrannasta on jo yli viiden vuoden keikkakokemus. Pöyry on tangojuniori-finalisti vuodelta 2014.

– Olen esiintynyt tanssilavoilla ja kirkkokonserteissa Eino Grönin kanssa jo yli viisi vuotta, hän esimerkiksi kertoo.

Pöyry sanoo, ettei voittaminen ole kilpailussa ensisijaista.

– Aivan ensimmäisenä haluan kehittää esiintymistaitojani ja muutenkin sellaisia taitoja, joita hallitsisinkin hyvin. Aina on kehittymisen varaa.

– Toivottavasti tästä tulee ikimuistoiset tangomarkkinat!

Raisiolainen, mediassa "laulavaksi lähihoitajaksikin" kutsuttu Rosa Salmi-Narmala on aiemmin laulanut tangomaratonilla. Hän osallistui ensi kerran tangomarkkinoiden esikarsintaan kymmenen vuotta sitten.

– Nykyisin keikkailen satunnaisesti päivätyöni ohella. Haaveenani olisi päästä laulamaan tanssipaikoille ympäri Suomea, Salmi-Narmala kertoo tangoesittelyssään.