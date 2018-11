Tämä musiikkivideo kuvattiin avaruuden pääkaupungin katolla – Jouppilanvuoren dramaattiset yömaisemat istuvat Lobsterin hard rockiin

Seinäjoelta ponnistava melodista hard rockia soittava yhtye Lobster julkaisee tänään uuden pitkäsoittonsa Killing Silence. Bändi on myös julkaissut uuden musiikkivideon Because Of Me.

Mustavalkoisella, tyylitellyllä videolla bändi soittaa Jouppilanvuoren huipulla. Avaruuden pääkaupungin valot vilkkuvat taustalla.

– Jouppilanvuori on luontainen vaihtoehto, jos Seinäjoella etsii hyvää kuvauspaikkaa. Ehkä sitä väistämättä aina tähyää korkeimpaan kohtaan. Laskettelivathan Duudsonitkin Jouppilanvuorella itsensä ostoskärryillä Hollywoodin, bändin rumpali ja Because of Me -biisin kirjoittanut Zeko Takamäki sanoo.

Lokakuussa kuvatun videon on ohjannut Henri Rantala.

– Meillä ei ollut muuta valaistusta kuin autojen valot. Sopivien kuvakulmien löytäminen kesti yllättävän pitkään, Takamäki kertoo..

Yhtyeen edellinen video kuvattiin Törnävän sairaalamuseolla.

Ellei alla oleva musiikkivideo näy, pääset katsomaan sen tästä linkistä .